Anton_corp

Владею AutoCad (отрисовка топографических съемок различных масштабов), оцифровка, прочите чертежи. Любая работа в Exel. Создание, редактирование видео

Возьмусь за любую камеральную работу по геодезии и топографии. AutoCad, MapInfo, CredoDat и прочие сопутствующие программы. (Имею 2 высших образования в этой сфере и 10 лет стажа). Могу проконсультировать при выборе геодезического оборудования и работе с ним, имею опыт в создании отдела геодезии при крупной фирме (набор персонала, выбор оборудования, организация работы).

Так же владею Exel и Movavi Video Suite.