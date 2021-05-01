Anton_degt

За дешевыми заявками ко мне! Настраиваю директ/РСЯ/Facebooke/Google Ads/КМС/myTarget (Даже тизерками грешил) уже два года.

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Давайте на чистоту. Вы зашли на этот сайт, потому что вам нужны заявки, заявки должны быть дешевыми иначе вы будете работать либо в ноль либо в минус, так?

На этой бирже сотни фрилансеров, которые готовы для вас настроить рекламу, но, почему стоить уделить внимание моей скромной персоне?

Немного о себе:

Мне сейчас 20 лет, начал заниматься рекламой 2,5 года назад и все это время арбитражил.

Что такое арбитражить? Это значит покупать рекламу самостоятельно и получать деньги по факту полученных заявок. Получалось у меня хорошо, средний ROI (окупаемость инвестиций) по всем офферам с которыми я работал в районе 150%, можете ознакомиться с результатами кампаний в моем портфолио.

Но почему я прекратил и решил податься на фриланс?

Все просто! Арбитраж – это очень сложная тема, которая требует целостного понимания интернет-маркетинга как процесса. Тут чтобы зарабатывать нужно уметь и сайт сверстать и статью написать и объявления придумать и настроить рекламу с аналитикой и подобрать эффективную связку. В общем настоящая передовая. Но проблема не в этом. Все инструменты то я освоил (и между делом, благодаря этому победил в национальном чемпионате WorldSkills Russia в компетенции "интернет-маркетинг" этой осенью). Дело в том, что это довольно таки грязная тема и зачастую приходилось рекламировать казино и ставки чтобы зарабатывать.

Но сейчас я хочу попробовать поработать как фрилансер, чтобы получить новый опыт и уже окончательно перейти на чистые тематики, чтобы не связываться с сопутствующими черным темам проблемами.

Если подытожить, то я привык отвечать за результат собственными деньгами и умею самую плохую рк оптимизировать так, чтобы она давала положительный результат.

О работе:

Что может входить в мою работу:

1) Аудит. Если у вас уже есть рекламная кампания будет проведен анализ ее эффективности с последующими рекомендациями. Если у вас нет рекламной кампании, а еще вы слабо представляете насколько вам нужна контекстная реклама, мы с вами обсудим как лучше продвигать ваш бизнес и разработаем "эффективные связки", чтобы добиться наилучшего эффекта. ( и да, аудит бесплатно)

2) Создание рекламной компании. (Разработка креативов, настройка рекламного кабинета)

3) Подключение аналитики. Будьте готовы предоставить ваши счетчики аналитики или же устанавливать новые на сайт, если их нет (без установки счетчиков я не смогу гарантировать результат) .

4) Ведение и оптимизация. Любая кампания после запуска требует оптимизации, создание white и black листа площадок, отключение неработающих объявлений, это риск-менеджмент, который не дает уходить в минус. (после запуска 2 недели бесплатно, далее 160 рублей в день).

Все эти четыре пункта применимы в работе с любым инструментом привлечения трафика, поэтому более конкретный состав услуги будет сформирован исходя из потребностей вашего бизнеса.

Специальные условия:

Так как на бирже я новый специалист, то мне нужно нарабатывать базу отзывов и рейтинг, поэтому (да простят меня мои коллеги) первым трем клиентам я дарю скидку 2000 рублей за отзыв! Деньги возвращаю после выполненной работы и публикации отзыва.