Фрилансер - специалист переводчик (Английский, немецкий языки)
Студент 5 курса Южно-Уральского Государственного университета, факультет международных отношений.
Специальность:
1) Специалист в области международных отношений
2) Переводчик в сфере профессиональной коммуникации
3) Бакалавр бизнес администрирования
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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