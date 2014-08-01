Antondrob

Антон Дробышев Antondrob

 
30 летРоссия/Челябинск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Фрилансер - специалист переводчик (Английский, немецкий языки)

Студент 5 курса Южно-Уральского Государственного университета, факультет международных отношений.

Специальность:

1) Специалист в области международных отношений

2) Переводчик в сфере профессиональной коммуникации

3) Бакалавр бизнес администрирования

Копирайтинг
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от $300
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Нейминг и Слоганы
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от $200
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Переводы
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от $300
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Редактирование и Корректура
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от $300
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1000
нет рейтинга