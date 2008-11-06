Широкий спектр выполняемой работы:

Написание дипломов/курсовых/рефератов гуманитарной направленности, а именно по юриспруденции, психологи, социологии и смежным отраслям.

Также готова выступать автором различных статей (не технического характера)

Переводы направленности анг-рус, рус-анг (в частности деловой стиль)

Редактирование/корректировка текстов

Проекты с данной или схожей тематикой будут выполненны качественно благодаря образованию в Юридическом институте (специализация на международном праве), знанию английского языка как разговорного так и делового, а также хобби - изучение психологии человека на основе научных источников (Вл. Леви) и собственных наблюдений :)