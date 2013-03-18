Юрист

Уважаемый заказчик, готова оказать Вам юридическую помощь по широкому кругу вопросов!

Пишите! Уверена, мы сможем прийти к соглашению.

Возможно абонентское обслуживание компании: ведение юридических дел.

Перечень услуг:

1. Анализ и составление договоров/приложений: типовые договора, договора с учетом особенностей вида деятельности, составление договора под проект.

2. экспертиза договора или иного документа, оценка рисков при заключении договора и подготовка юридического заключения.

3. ведение согласования условий договоров внутри компании и с контрагентами, урегулирование возникших разногласий.

4. систематизация договоров и иных документов.

5. разработка юридических правил рекламных кампаний (рекламных акций).

6. составление доверенностей, писем, претензий.

7. Помощь в регистрационных действиях:

- помощь в осуществление первичной регистрации компаний (создание компании): разработка и составление учредительных документов, подготовка полного пакета документов для подачи на регистрацию компании.

- помощь в дальнейшем оформлении компании после государственной регистрации компании.

- внесение изменений в учредительные документы (изменение юридического адреса, наименования, видов деятельности, увеличение/уменьшение уставного капитала, изменение состава учредителей компании и другие изменения).

- внесение иных изменений (смена генерального директора и другие изменения).

8. проверка правоустанавливающих документов контрагентов, заключение.

9. консультации

10. подготовка письменных юридически обоснованных заключений, в том числе по вопросам, требующим правового анализа.

11. возможно абонентское обслуживание компании – ведение юридических дел.

Опыт работы в сферах: консалтинг, рекламная деятельность, производство.