Уважаемый заказчик, готова оказать Вам юридическую помощь по широкому кругу вопросов!
Пишите! Уверена, мы сможем прийти к соглашению.
Возможно абонентское обслуживание компании: ведение юридических дел.
Перечень услуг:
1. Анализ и составление договоров/приложений: типовые договора, договора с учетом особенностей вида деятельности, составление договора под проект.
2. экспертиза договора или иного документа, оценка рисков при заключении договора и подготовка юридического заключения.
3. ведение согласования условий договоров внутри компании и с контрагентами, урегулирование возникших разногласий.
4. систематизация договоров и иных документов.
5. разработка юридических правил рекламных кампаний (рекламных акций).
6. составление доверенностей, писем, претензий.
7. Помощь в регистрационных действиях:
- помощь в осуществление первичной регистрации компаний (создание компании): разработка и составление учредительных документов, подготовка полного пакета документов для подачи на регистрацию компании.
- помощь в дальнейшем оформлении компании после государственной регистрации компании.
- внесение изменений в учредительные документы (изменение юридического адреса, наименования, видов деятельности, увеличение/уменьшение уставного капитала, изменение состава учредителей компании и другие изменения).
- внесение иных изменений (смена генерального директора и другие изменения).
8. проверка правоустанавливающих документов контрагентов, заключение.
9. консультации
10. подготовка письменных юридически обоснованных заключений, в том числе по вопросам, требующим правового анализа.
11. возможно абонентское обслуживание компании – ведение юридических дел.
Опыт работы в сферах: консалтинг, рекламная деятельность, производство.