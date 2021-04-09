Antonidaobukhova

Анализ конкурентов

Всем привет!

Меня зовут Антонина, 2 года я проработала ассистентом учредителя компании, сталкивалась в работе с самыми различными задачами, в том числе с поиском информации.

С 2020 года занялась анализом конкурентов, анализом ЦА, маркетинговыми исследовании в рамках digital агентства.

Могу сделать:

глубокую аналитику конкурентов по 20 параметрам , которые легко внедрить в проект, а именно:

, которые легко внедрить в проект, а именно: Составить и усилить всю свою маркетинговую стратегию, продуктовую линейку, цены, сайт, рекламную компанию и вашу уникальность

Когда нужно создать проект\услугу\товар

Когда нужно масштабироваться

Для перехода из оффлайн в онлайн

В каких случаях заказывают анализ:Как строится процесс работы? 1) Постоплата

Вы оплачиваете работу после того как получили ее 😎

2) Процесс работы:

1. Узнаем все детали проекта (ниша, ца, как продаете, по какой воронке работаете, какая точка А и Б)

2. Мы ищем конкурентов и даем вам на утверждение

3. После согласования - начинаем работу

4. Сдаем работу