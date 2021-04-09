Antonidaobukhova

Анализ конкурентов
Всем привет!
Меня зовут Антонина, 2 года я проработала ассистентом учредителя компании, сталкивалась в работе с самыми различными задачами, в том числе с поиском информации.
С 2020 года занялась анализом конкурентов, анализом ЦА, маркетинговыми исследовании в рамках digital агентства.
Могу сделать:
- глубокую аналитику конкурентов по 20 параметрам, которые легко внедрить в проект, а именно:
- Составить и усилить всю свою маркетинговую стратегию, продуктовую линейку, цены, сайт, рекламную компанию и вашу уникальность
- Когда нужно создать проект\услугу\товар
- Когда нужно масштабироваться
- Для перехода из оффлайн в онлайн
Вы оплачиваете работу после того как получили ее 😎
2) Процесс работы:
1. Узнаем все детали проекта (ниша, ца, как продаете, по какой воронке работаете, какая точка А и Б)
2. Мы ищем конкурентов и даем вам на утверждение
3. После согласования - начинаем работу
4. Сдаем работу
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