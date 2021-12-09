Сделаю для вас крутой, продающий ролик и продвину его в Инстаграм!

Я могу сделать для вас красивый и эффектный видеоролик.

Как личный (например: слайд-шоу или презентация с использованием ваших фото и видео из семейного архива),

так и для вашего бизнес-проекта (например: промо, трейлер, заставка, логотип, история и др.)

Условия сейчас более чем вкусные) Вам точно понравится!

Если у кого-то есть заказ или знакомый, которому нужен видеоролик -

напишите мне любым удобным для вас способом! Не отказывайте себе в удовольствии)))