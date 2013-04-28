Antonina26

Антонина Antonina26

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка сайта на Битриксе

    Добрый день! Интересует доработка сайта на Битриксе (версия Старт). Тема сайта - аренда склада/офиса. Он уже есть, нужна доработка. http://p.krutoslav.by/docs/pub/9ce7e44f5211ee4b/схема_сайта.docx - схема сайта http://p.krutoslav.by/docs/pub/63d4bd6071b27f68/ТЗ_евросклад_FINAL2_(1).docx - это ссылка на ТЗ сайта ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка корпортала Битрикса

    Требуется человек, который программирует под корпортал (1с-Бирикс: Корпоративный портал) и неплохо его знает. Возможно, нужно будет доделать CRM. В заявке указывайте, пожалуйста, область знаний в портале и стоимость часа программирования. Также ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта на 1С-Битрикс

    Требуется создать сайт на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт». Тематика: пожарно-охранная сигнализация. Установка и продажа. В заявке интересует примерный бюджет и сроки

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка калькулятора

    Нужно разработать калькулятор для сайта на Битрикс. Пример калькулятора: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/ Обсуждение провожу по скайпу. Сроки и бюджет оговаривайте, пожалуйста, в заявке.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад