Antonina26

Добрый день! Интересует доработка сайта на Битриксе (версия Старт). Тема сайта - аренда склада/офиса. Он уже есть, нужна доработка. http://p.krutoslav.by/docs/pub/9ce7e44f5211ee4b/схема_сайта.docx - схема сайта http://p.krutoslav.by/docs/pub/63d4bd6071b27f68/ТЗ_евросклад_FINAL2_(1).docx - это ссылка на ТЗ сайта ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется человек, который программирует под корпортал (1с-Бирикс: Корпоративный портал) и неплохо его знает. Возможно, нужно будет доделать CRM. В заявке указывайте, пожалуйста, область знаний в портале и стоимость часа программирования. Также ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создать сайт на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт». Тематика: пожарно-охранная сигнализация. Установка и продажа. В заявке интересует примерный бюджет и срокиСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно разработать калькулятор для сайта на Битрикс. Пример калькулятора: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/ Обсуждение провожу по скайпу. Сроки и бюджет оговаривайте, пожалуйста, в заявке.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад