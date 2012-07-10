AntoninaZ

Антонина Захар AntoninaZ

 
37 летРоссия/Челябинск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Перевод с английского, немецкого, итальянского на русский.

2008 – по наст. вр.

Переводчик-фрилансер: письменный и устный перевод.

Языковые группы:

• с английского на русский;

• с немецкого на русский;

• с итальянского на русский.

Тематика:

• художественные тексты;

• документы для заграничных поездок;

• технические описания;

• экономические тексты;

• энергетика.

ОБРАЗОВАНИЕ

Сентябрь 2003 – июль 2008

Специалист. Факультет иностранных языков, английский– немецкий.

Челябинский государственный педагогический университет, Челябинск, Россия. Красный диплом.

Сентябрь 2006 – июль 2008

Переводчик и преподаватель итальянского языка.

Теория и практика итальянского языка.

Челябинский государственный педагогический университет, Челябинск, Россия.