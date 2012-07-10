2008 – по наст. вр.
Переводчик-фрилансер: письменный и устный перевод.
Языковые группы:
• с английского на русский;
• с немецкого на русский;
• с итальянского на русский.
Тематика:
• художественные тексты;
• документы для заграничных поездок;
• технические описания;
• экономические тексты;
• энергетика.
ОБРАЗОВАНИЕ
Сентябрь 2003 – июль 2008
Специалист. Факультет иностранных языков, английский– немецкий.
Челябинский государственный педагогический университет, Челябинск, Россия. Красный диплом.
Сентябрь 2006 – июль 2008
Переводчик и преподаватель итальянского языка.
Теория и практика итальянского языка.
Челябинский государственный педагогический университет, Челябинск, Россия.