Antonina_ru

Меня зовут Антонина, родилась и живу в Санкт-Петербурге. Образование - высшее технические (СПб Университет Технологии и Дизайна).
Кроме университета закончила Александровский лицей - научилась слепому 10-пальцевому методу печати, прошла курс редактирования, делопроизводства, этикета.
Работаю в фирме, занимающейся продажей мебельных тканей.
У меня двое детей. Муж - дальнобойщик.
Темы, на которые интересно писать:
- рукоделие - все виды;
- дачная жизнь со всеми вытекающими;
- дети;
- подростки, коррекция поведения;
- выпечка: сдоба, хлеб...
... хотя... на все интересно...
Действие аккаунта приостановлено!