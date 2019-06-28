Antonina_ru

Меня зовут Антонина, родилась и живу в Санкт-Петербурге. Образование - высшее технические (СПб Университет Технологии и Дизайна).

Кроме университета закончила Александровский лицей - научилась слепому 10-пальцевому методу печати, прошла курс редактирования, делопроизводства, этикета.

Работаю в фирме, занимающейся продажей мебельных тканей.

У меня двое детей. Муж - дальнобойщик.

Темы, на которые интересно писать:

- рукоделие - все виды;

- дачная жизнь со всеми вытекающими;

- дети;

- подростки, коррекция поведения;

- выпечка: сдоба, хлеб...

... хотя... на все интересно...