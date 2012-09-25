Выгоды, которые Вы получаете работая со мной:

1) Качественный дизайн, повышающий продажи Вашего бизнеса, т.к. я работаю только в нише "Сайт портфолио", то я знаю практически все о том, какой должен быть дизайн, чтобы повысить прибыль компании, повысить узнаваемость бренда.

2) Юридическая безопасность.

Я использую только платную лицензионную графику для своих работ. Поэтому у Вас просто не возникнет никаких юридических притензий со стороны авторов графики.

3) Все последующие заказы обойдутся Вам на 10% процентов дешевле.

4) Бонусом я предоставляю бесплатную разработку 3-х баннеров для вашего сайта.

Как я работаю:

1) Только по предоплате 50%. (Предоплата нужна только при первом сотрудничестве).

2) Способы оплаты (webmoney, яндексденьги)

Гарантии:

1) Если я не уложусь в назначенный мной срок, то возвращаю Вам предоплату и делаю дизайн бесплатно.

2) Если Вам не понравится результат, даже если потребуется доработка – то я также возвращу вам предоплату.

Система скидок:

1) Заказывая 2 дизайна сразу Вы получаете скидка 30%.

2) Заказывая дизайн повторно вы получаете скидку в 10%

Контакты:

• 8(909)048-77-19

• Skype: antoniowic

• [email protected]

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Я работаю с людьми которые:

- Четко знают что им нужно и к какому сроку.

- Дают полную свободу действий и во время оплачивают работу дизайнера, в том числе и предоплату.

- Не будут трепать нервы и не будут тратить мое время просто так.

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Я НЕ работаю с людьми которые:

- Не знают чего хотят.

- Нет в данный момент денег для оплаты работы.

- Учат дизайнера Что и Как делать.

- Долго принимают решения.