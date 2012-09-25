Выгоды, которые Вы получаете работая со мной:
1) Качественный дизайн, повышающий продажи Вашего бизнеса, т.к. я работаю только в нише "Сайт портфолио", то я знаю практически все о том, какой должен быть дизайн, чтобы повысить прибыль компании, повысить узнаваемость бренда.
2) Юридическая безопасность.
Я использую только платную лицензионную графику для своих работ. Поэтому у Вас просто не возникнет никаких юридических притензий со стороны авторов графики.
3) Все последующие заказы обойдутся Вам на 10% процентов дешевле.
4) Бонусом я предоставляю бесплатную разработку 3-х баннеров для вашего сайта.
Как я работаю:
1) Только по предоплате 50%. (Предоплата нужна только при первом сотрудничестве).
2) Способы оплаты (webmoney, яндексденьги)
Гарантии:
1) Если я не уложусь в назначенный мной срок, то возвращаю Вам предоплату и делаю дизайн бесплатно.
2) Если Вам не понравится результат, даже если потребуется доработка – то я также возвращу вам предоплату.
Система скидок:
1) Заказывая 2 дизайна сразу Вы получаете скидка 30%.
2) Заказывая дизайн повторно вы получаете скидку в 10%
Контакты:
• 8(909)048-77-19
• Skype: antoniowic
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Я работаю с людьми которые:
- Четко знают что им нужно и к какому сроку.
- Дают полную свободу действий и во время оплачивают работу дизайнера, в том числе и предоплату.
- Не будут трепать нервы и не будут тратить мое время просто так.
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Я НЕ работаю с людьми которые:
- Не знают чего хотят.
- Нет в данный момент денег для оплаты работы.
- Учат дизайнера Что и Как делать.
- Долго принимают решения.
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