Web-дизайнер

Приветствую!

Рад видеть Вас здесь

Помогу Вам с разработкой Landing Page и сайтов любой сложности.

Предлагаю свои услуги по дизайну лендингов, сайтов, интернет-магазинов.

А так же решу мелкие задачи, такие как дизайн баннеров, визиток, постов для соц.сетей.

Есть достаточный опыт, адекватные расценки, и огромное желание работать!)

Приступим к работе ?) Пишите, звоните, обсудим!

#####

[email protected] | e-mail

+38 (073) 1152668 | Telegram Viber WhatsApp

Портфолио Behance | https://www.behance.net/antonyuksec0f7