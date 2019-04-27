Web-дизайнер
Приветствую!
Рад видеть Вас здесь
Помогу Вам с разработкой Landing Page и сайтов любой сложности.
Предлагаю свои услуги по дизайну лендингов, сайтов, интернет-магазинов.
А так же решу мелкие задачи, такие как дизайн баннеров, визиток, постов для соц.сетей.
Есть достаточный опыт, адекватные расценки, и огромное желание работать!)
Приступим к работе ?) Пишите, звоните, обсудим!
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[email protected] | e-mail
+38 (073) 1152668 | Telegram Viber WhatsApp
Портфолио Behance | https://www.behance.net/antonyuksec0f7
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$40
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
5 лет назад
Сергей молодец, сделал круто со всеми пожеланиями. Рекомендую к сотрудничеству! Будем работать вместе и дальше, спасибо за работу :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда оперативно быстро отвечает, заплатил даже раньше времени) Рекомендую !