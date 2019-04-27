Antoniuk_UX

Сергей Антонюк Antoniuk_UX

 
25 летУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web-дизайнер

Приветствую!

Рад видеть Вас здесь 

Помогу Вам с разработкой Landing Page и сайтов любой сложности.

Предлагаю свои услуги по дизайну лендингов, сайтов, интернет-магазинов.

А так же решу мелкие задачи, такие как дизайн баннеров, визиток, постов для соц.сетей.

Есть достаточный опыт, адекватные расценки, и огромное желание работать!)

Приступим к работе ?) Пишите, звоните, обсудим!

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[email protected]  | e-mail

+38 (073) 1152668 | Telegram Viber WhatsApp

Портфолио Behance | https://www.behance.net/antonyuksec0f7

Дизайн лендинга
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Разработка дизайна сайта
Сергей молодец, сделал круто со всеми пожеланиями. Рекомендую к сотрудничеству! Будем работать вместе и дальше, спасибо за работу :)
Отличный заказчик, всегда оперативно быстро отвечает, заплатил даже раньше времени) Рекомендую !
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