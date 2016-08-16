AntonovAnton93

Юрист

Закончил юридический факультет КубГу направление юриспруденция бакалавриат, гражданско- правовая специализация, магистратура по на правлению судебная власть, прокурорский надзор и правоохранительные органы.

Опыт: практиковался в прокуратуре, отделах полиции, фед. судах и проходил производственную практику в Краевом суде КК.

Так же работал юристом- консультантом. Большой опыт составления правовых документов, помимо этого занимался написанием курсовых и дипломных работ. Имеется ряд научных публикаций по Теории государства и права, Гражданскому праву, Гражданско- процессуальному праву, Уголовному и Уголовно- процессуальному праву.