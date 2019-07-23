Antonov_Dmitry

Всем привет! Я motion designer. И уже больше 3х лет я эксперт в области эффектов VFX, инфографики, 2D-графики, анимации персонажей и 3D-анимации.

Я ценю мое и ваше время. Поэтому я всегда соблюдаю согласованные сроки, не теряя качества проекта. Я работаю в любых режимах, могу шаг за шагом (я могу согласовать каждый шаг с клиентом) самостоятельно (показывать только конкретные результаты). Я отношусь к каждой цели с полной ответственностью.

Я постоянно развиваю свои навыки в свободное время. Имею большой опыт работы с клиентами из разных уголков мира. Я буду рад сотрудничать с вами. Наши цели будут достигнуты.

* 2D анимация

* 3d анимация

* Эффект FVX

* инфографика

* 3D моделирование

* презентация (товар, сайт)

* анимация персонажа

*Рекламный ролик

* Анимация логотипов

* иллюстрации