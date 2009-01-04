Контент менеджер

Опыт работы 3 года.

Профессиональные навыки: Знание семейства операционных систем Windows 2000, XP, программ MS Office (2000/2003), небольшой опыт администрирования Windows 2000 server, Windows Server 2003, Photoshop CS2/3, Dreamweaver, HomeSite, AllSubmitter , The Bat, Radmin, антивирусные программы. Закончил курсы при компьютерном центре «Специалист» (МГТУ им. Баумана) по направлению HTML&CSS, Photoshop, основы web-дизайна, программирование в среде 1С Предприятие 7.