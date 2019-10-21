Мы предоставляем квалифицированных ИТ-специалистов и дизайнеров для решения ваших задач.

﻿Предлагаем вам широкий спектр ИТ-специалистов готовых выполнить поставленные задачи любой сложности. Мы работает как на проектной, так и на долгосрочной основе.

Все, что вам нужно, это рассказать нам о задаче которую необходимо решить. Мы позаботимся об остальном!

﻿Веб-технологии

Наши специалисты готовы поддержать существующие проекты или создать новые решения с нуля. Неважно, основано это на CMS или фреймворке.﻿

Разработка приложений

Вы планируете создать новое приложение? Мы знаем как вам помочь! Что бы вы не решили сделать, мы реализуем нашей командой!

Дизайн

UI / UX, Графический дизайн, Motion и 3D Design. Наша творческая команда поможет вам найти новое вдохновение и воплотить все ваши идеи.﻿

R&D

Наша команда инженеров и разработчиков поможет вам создать NVP. Наши партнерские взаимоотношения с производителями позволяют нам реализовывать аппаратные решения.