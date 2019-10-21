Предлагаем вам широкий спектр ИТ-специалистов готовых выполнить поставленные задачи любой сложности. Мы работает как на проектной, так и на долгосрочной основе.
Все, что вам нужно, это рассказать нам о задаче которую необходимо решить. Мы позаботимся об остальном!
Веб-технологии
Наши специалисты готовы поддержать существующие проекты или создать новые решения с нуля. Неважно, основано это на CMS или фреймворке.
Разработка приложений
Вы планируете создать новое приложение? Мы знаем как вам помочь! Что бы вы не решили сделать, мы реализуем нашей командой!
Дизайн
UI / UX, Графический дизайн, Motion и 3D Design. Наша творческая команда поможет вам найти новое вдохновение и воплотить все ваши идеи.
R&D
Наша команда инженеров и разработчиков поможет вам создать NVP. Наши партнерские взаимоотношения с производителями позволяют нам реализовывать аппаратные решения.