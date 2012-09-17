AntowaKartowa

Каждый вечер я сижу дома навстречу своей судьбе.

Делаю сайты. Много лет. Начинал с простейшего верстания в одной из лучших теперь уже студий Украины. Учили меня делать все правильно, аккуратно и на совесть. К четвертому году на студии очень устал и энтузиазма заметно поубавилось. Ушел из студии в связи переездом и потому на данный момент работаю самостоятельно как фрилансер над небольшими проектами. Примечательно что после ухода из студии интерес к работе и энтузиазм вернулись ко мне с былой или даже большей силой. Активно развиваюсь, изучаю тенденции, новые методы веб-разработки, языки программирования.

На студии от верстания отдельных блоков перешел к верстанию сайтов, потом изучил методы конструирования на основе корпоративного движка, позже изучил MODx, а потом WordPress. Параллельно осваивал простейшее джаваскрипт программирование на основе jQuery. Если MODx позволяет очень гибко настраивать сайт без знания программирования, то в WordPress пришлось изучать сначало отдельные функции PHP, а потом и весь язык. Сейчас стараюсь заполнить пробелы в знаниях по Java Script.