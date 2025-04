Технический переводчик немецкого и английского языков / [email protected] / 400 рублей за страницу 1800 знаков с пробелами

Образование:

2001 – 2004 гг. Иркутский Государственный Университет Путей Сообщения, «Вагоны» 2002 – 2006 гг. Иркутский Государственный Лингвистический Университет, «Преподаватель немецкого языка» 2004 – 2006 гг. Иркутский Государственный Технический Университет, «Роботы и робототехнические системы» 2006 – 2010 гг. Технический Университет города Кемниц, Германия, «Металлорежущие станки и деформирующая техника» 06.06 – 09.06 Институт металлорежущих станков и деформирующей техники в Кемнице, практика 02.08 – 07.08 Фраунгоферский институт металлорежущих станков и деформирующей техники в Кемнице, должность помощника научного сотрудника.

Опыт.

Опыт работы и учебы в Германии привил не только свободное владение устным и письменным немецким языком, но и соответствующую этику отношений между фирмами мирового уровня. Специализируюсь на переводах в следующих областях:  Конструкция металлорежущих станков и деформирующей техники;  Расчёт методом конечных элементов (тепловой расчёт, расчёт на прочность, расчёт колебаний и др.)  Конструкция и расчёт вагонов;  Свойства станков;  Машины для обработки синтетических материалов;  Электропривод Профессиональный переводчик немецкого английского языков, 11 лет практики устных и письменных переводов, современный язык, постоянное общение с носителями языка. Постоянное сотрудничество с бюро переводов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Благовещенска, Воронежа, Ростова-на-Дону, Самары, Челябинска. Уверен в себе и своих способностях. Основной движущий мотив – самореализация. Легко и быстро обучаюсь всему новому. Желание совершенствовать знание иностранного языка каждый день. Чувство интереса, положительное эмоциональное отношение к переводу с пониманием значимости работы. Терпение, способность преодолевать неохоту, скуку механической работы поиска слов в словаре. Консультации с коллегами и специалистами. Аналитическое мышление, способность хранить большой объём информации. Психологическая устойчивость, гибкость и умение быстро перестраиваться в непривычной обстановке, умение ладить и находить общий язык с людьми. Целеустремлен, инициативен, стрессоустойчив. Рекомендательные письма.

Программы.

CAT Tools: SDL Trados Studio 2011 Across Déjá Vu X2 Transit XV Memosource Omega T

Den höchsten Anspruch an meine Arbeit als freier technische Übersetzer habe ich selbst: Als an der TU Chemnitz Studierende und an der Fraunhoffer IWU Arbeitender neige ich zum Perfektionismus, und das merkt man meiner Vorgehensweise und meinen Texten an. Kombinieren Sie dies mit der linguistischen Ausbildung und mit über 10 Jahren Erfahrung in der technischen Übersetzung, und Sie haben es mit einem technischen Übersetzter zu tun, der nur eins im Sinn hat: Ihre komplexe technische Texte knapp, präzise und verständlich in die Zielsprache zu übersetzten.

Werkzeugmaschinen (Spannende WZM und Umformtechnik), Patente, Fördertechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik.

Mehr als 10 Jahre Erfahrung als Übersetzer für technische Texte.

Machine-tool, patents, conveying systems, mechanical and electrical engineering.

Over 10 years of experience as a translator for technical texts.

Ключевые слова: translator for Russian, translator to Russian, English to Russian translation, translation service, translation of russian documentation, Company Profile, Forex, Russian translation, translate to Russian, German to Russian translation, translate to Russian, professional translation, ins Russische, Deutsch, text, website, web site, web site translation, IT, Trados, Transit, language translation, language translation services, automotive, agricultural machines, business, business letter, personal letter, financial text, personal, metallurgy, metallurgical, metallurgic, correspondence, commerce, commercial, technical, engineering, quality, certified, certificate, software, medical, medicine, health, localisation, localization, Web, hotel, manual, electronic, electronics, consumer, computer, machine, device, operation, file, guide, legal, contract, investment, investment funds, Handbuch, phone, mobile, Telekommunikation, telecommunication, PowerPoint presentation, presentation, slide, slides, industry, industrial, information, production, product, products, installation, instructions, marketing, Metallurgie, maintenance, HTML, EPS, ppt, pdf, PDF-Format, word, brochure, catalogue, catalog, directory, Digital, camera, digital camera, valves, offshore drilling, Internet, Betriebsanleitung, Maschine, Maschinen, machine, machines, machinery, Geräte, Gerät, Anlage, Anlagen, Beschreibung, Technik, legal text, travel brochure, tourism related, Broschüre, Broschüren, Firmenvorstellung, Firmenvorstellungen, Printing Machine, Montage- und Bedienungsanleitungen, Montage- und Bedienungsanleitung, bearbeitungsmachinen, maschinenbau

Программы: CAT Tools: SDL Trados Studio 2011 Across Déjá Vu X2 Transit XV Memosource Omega T