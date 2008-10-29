Необходимо создать сайт на основе готового дизайна (Вашего), подходящий для юридической консультации или адвокатской конторы. Это должен быть сайт-визитка. О нас, контакты, схема проезда, расценки, еще 4-5 текстовых страниц. Админская часть сайта должна позволять пользователю самостоятельно ...
- Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна помощь в создании раздела в каталоге продукции в интернет-магазине на базе AMIRO. Необходимо создать категорию и подкатегорию. Задать свойства товарам и настроить отображение на странице и форму сортировки. Наполнение товаром не требуется. Дизайн не требуется.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно вывести сайт на первую страницу поиска в Яндексе. Тематика сайта: акриловые гидромассажные ванны и прочая сантехника. Хотелось бы услышать предложения по выводу и ежемесячному сопровождению.Поисковые системы (SEO)31 заявкаЗакрыт15 лет назад
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Необходимо создать дизайн главной страницы и шапку для всех последующих страниц (состоящую из элементов с главной страницы). Макет страницы в прикрепленном файле. Суть сайта: портал для родителей города. На сайте будут существовать следующие разделы: конкурс фотографий, форум, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $500
Создание информационно-развлекательного сайта для родителей города ВидноеСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад