Процесс сотрудничества прошел успешно благодаря четко составленному ТЗ (техническое задание) - за это клиенту большое спасибо. Всегда прислушивался к советам, которые впоследствии внедрялись в сайт. Была также внесена предоплата на начальном этапе, что не может не радовать. Я остался доволен сотрудничеством. Наилучшие пожелания! С Уважением, Владислав.