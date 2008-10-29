AntuhovAA

Андрей Антюхов AntuhovAA

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта юридической консультации

    Необходимо создать сайт на основе готового дизайна (Вашего), подходящий для юридической консультации или адвокатской конторы. Это должен быть сайт-визитка. О нас, контакты, схема проезда, расценки, еще 4-5 текстовых страниц. Админская часть сайта должна позволять пользователю самостоятельно ...

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание структуры каталога в AMIRO

    Нужна помощь в создании раздела в каталоге продукции в интернет-магазине на базе AMIRO. Необходимо создать категорию и подкатегорию. Задать свойства товарам и настроить отображение на странице и форму сортировки. Наполнение товаром не требуется. Дизайн не требуется.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Вывод сайта в ТОП Яндекса

    Нужно вывести сайт на первую страницу поиска в Яндексе. Тематика сайта: акриловые гидромассажные ванны и прочая сантехника. Хотелось бы услышать предложения по выводу и ежемесячному сопровождению.

    Поисковые системы (SEO)31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизай главной стр. (рисунок в стиле смешариков)

    $80

    Необходимо создать дизайн главной страницы и шапку для всех последующих страниц (состоящую из элементов с главной страницы). Макет страницы в прикрепленном файле. Суть сайта: портал для родителей города. На сайте будут существовать следующие разделы: конкурс фотографий, форум, ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
kiborg
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Создание структуры каталога в AMIRO
Хороший заказчик. ТЗ отличное. Рекомендую
Александр оказал помощь в настройке каталога в интернет-магазине на базе AMIRO. Удивительно, но сначала помог, а потом про деньги заговорили :-) Все очень быстро заработало. Большое ему спасибо!
Ответный отзыв
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
21 день назад
$350
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Усова Владислава
Процесс сотрудничества прошел успешно благодаря четко составленному ТЗ (техническое задание) - за это клиенту большое спасибо. Всегда прислушивался к советам, которые впоследствии внедрялись в сайт. Была также внесена предоплата на начальном этапе, что не может не радовать. Я остался доволен сотрудничеством. Наилучшие пожелания! С Уважением, Владислав.
Владислав работал над созданием сайта www.vidkids.ru Процесс работы проходил без серьезных заминок. Все пожелания всегда выполнялись. Очень радует тот факт, что спустя 2 месяца после окончания работы Владислав продолжает консультировать по работе с сайтом и вносить небольшие изменения в него на безвозмездной основе. С удовольствием рекомендую Владислава своим друзьям.
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