Перепечатка текста с отсканированных документов, аудио и видео файлов, с книжных носителей

репечатка текстов которые включают в себя: печать текстов с отсканированных документов, печать текста в книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок, набор информации с представленных графических файлов в текстовый документ.Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источниковПри сотрудничестве со мной вы получаете: Вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки