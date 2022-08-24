AnushTARGET

НУЖНЫ ЗАЯВКИ, ПОДПИСЧИКИ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ?Меня зовут Ануш. Я настраиваю таргетированную рекламу в ВКонтакте.ОПЫТ:+ 6 лет работы экономистом (Умею анализировать)+ 1,5 года в рекламеРаботала со многими нишами:+ 104 заявки за месяц Стоматологу на импланты и виниры+ 206 заявок за месяц на Бады + 558 заявок за 2 месяца для Базы отдыха+ Увеличиваю кол-во целевых подписчиков более чем в 3 раза+ Заявки в первую неделю сотрудничестваМОЙ ПОДХОД:+ Особенность моего подхода в том, что я не просто приношу вам заявки, но и слежу за их качеством. И если они вас не устроят - буду готова доработать рекламные креативы и кампании, чтобы они приводили вам более целевых и горячих клиентов. + Помогаю упаковать сообщество.+ Даю рекомендации по приему трафика.+ Предоставляю еженедельные отчеты. + Работаю по авторским стратегиям, которые точно приносят результат!Приведу качественный трафик или верну деньги!+ Над каждым проектом работаю с максимальной отдачей.Приглашаю на бесплатную консультацию на которой вы получите план действий для запуска рекламы. Стоимость запуска рекламы от 7.500р. Умею слушать и слышать заказчика. Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.