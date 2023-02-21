Графический дизайнер

Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe InDesign Сinema 4D Дизайн логотипов Баннеры Design patterns Graphic design Дизайн продукта Web Design Графический дизайн Figma



Ссылка на мое портфолио: https://readymag.com/4068478



Если тебе нужен профессиональный дизайн логотипа, баннера, полноценный брендбук и так далее - я тот, кто тебе нужен!



У меня художественное образование и более 2 лет опыта работы в должности дизайнера в крупных компаниях. В свободное время пишу картины, что в свою очередь помогает реализовать идеи, которые не сможет воплотить человек без творческого мышления.



В роли графического дизайнера я разработала уже большое количество логотипов, баннеров, дизайнов наружной рекламы и других работ.



Буду рада сотрудничать в долгосрочной перспективе!