Anush_93

Сирануш Даниелян Anush_93

 
30 летАрмения/Ереван
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Графический дизайнер

Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe InDesign Сinema 4D Дизайн логотипов Баннеры Design patterns Graphic design Дизайн продукта Web Design Графический дизайн Figma

Ссылка на мое портфолио: https://readymag.com/4068478

Если тебе нужен профессиональный дизайн логотипа, баннера, полноценный брендбук и так далее - я тот, кто тебе нужен!

У меня художественное образование и более 2 лет опыта работы в должности дизайнера в крупных компаниях. В свободное время пишу картины, что в свою очередь помогает реализовать идеи, которые не сможет воплотить человек без творческого мышления.

В роли графического дизайнера я разработала уже большое количество логотипов, баннеров, дизайнов наружной рекламы и других работ.

Буду рада сотрудничать в долгосрочной перспективе!

FigmaInDesignIllustratorPhotoshop