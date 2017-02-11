AnutaNejmar

Опыт работы копирайтером - более 5 лет.

Уже более 5 лет работаю копирайтером. Из них почти 4 года занималась наполнением сайта по жилой недвижимости Москвы и МО. В мои обязанности входило написание и размещение на сайте новостей, описаний новостроек, агентств недвижимости, банков, ипотечных программ, описание планировок домов и т.д. Также до этого был опыт написания статей на другие темы: красота и здоровье, мода, дети и их воспитание, спорт, психология взаимоотношений и т.д.