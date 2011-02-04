Лингвист-переводчик с высшим образованием. Владею английским языком, безумно увлечна изучением испанского и французского.

Перевожу на тематики (с/на английский):

- строительство

- экономика

- художественные переводы (стихи, проза),

... но всегда готова к новым открытиям и освоению непаханных полей :)

Переведу, напишу статью или предложу тему (и сама же ее с удовольствием разовью), отредактирую текст и еще много чего могу.

Аккуратна, исполнительна и пунктуальна. Способна рационально распределять свое время, что будет только на пользу качеству работы и соблюдению сроков ее выполнения.

Буду ждать заказов!