Anna Kalistratova Anutka-SolnceAnutka-Solnce
35 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Фото, обработка, ретушь, коллажи. Диплом по Adobe Photoshop.
Icq 333835080
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Цветокоррекция308 просмотров
- Замена фона310 просмотров
- Замена фона327 просмотров
- Без названия277 просмотров
- Без названия356 просмотров
- Без названия272 просмотра
- Ретушь239 просмотров
- Олимп201 просмотр
- Ретушь291 просмотр
- Остров215 просмотров
- Сказочный лес329 просмотров
- Ретушь274 просмотра