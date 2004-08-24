Писатель-художник! Обращайтесь

Доброе время суток!

Я являюсь 2D художником, а также писателем рассказов и стихотворений.

Мои рисунки нацелены на подростковую и детскую аудитории: я рисую персонажей, концепт-арты, фоны.

Мои писательские работы в большинстве своём носят романтический характер. Также в них зачастую весьма трагичный конец, где умирает один из главных героев, либо получает травму, которая изменит всю его жизнь.

Есть опыт работы с заказчиками и в той, и другой сфере.