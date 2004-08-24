Писатель-художник! Обращайтесь
Доброе время суток!
Я являюсь 2D художником, а также писателем рассказов и стихотворений.
Мои рисунки нацелены на подростковую и детскую аудитории: я рисую персонажей, концепт-арты, фоны.
Мои писательские работы в большинстве своём носят романтический характер. Также в них зачастую весьма трагичный конец, где умирает один из главных героев, либо получает травму, которая изменит всю его жизнь.
Есть опыт работы с заказчиками и в той, и другой сфере.
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