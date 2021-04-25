Монтаж видео
Приветствую, друзья!
Меня зовут Анжелика
Занимаюсь видеомонтажом, прошла Менторство Videospecial Алексея Дзуцева.Предлагаю Вам свои услуги по монтажу видео (для YouTube: путешествия, разговорные, блоги; ролики для сториз/ленты Instagram и для TikTok)
Мои навыки:
-Нарезка, склейка, обработка видео в любое качество;
-Стабилизация;
-Саунддизайн;
-Цветокоррекция;
-Анимирование иконок;
-Работа с хромакеем;
-Анимирование перехода кадров;
-Работа с текстом (субтитры, анимация текста)
Помогу подать контент красиво
Люблю сдавать работы вовремя🔥