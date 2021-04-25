Монтаж видео

Приветствую, друзья!

Меня зовут Анжелика

Занимаюсь видеомонтажом, прошла Менторство Videospecial Алексея Дзуцева.Предлагаю Вам свои услуги по монтажу видео (для YouTube: путешествия, разговорные, блоги; ролики для сториз/ленты Instagram и для TikTok)

Мои навыки:

-Нарезка, склейка, обработка видео в любое качество;

-Стабилизация;

-Саунддизайн;

-Цветокоррекция;

-Анимирование иконок;

-Работа с хромакеем;

-Анимирование перехода кадров;

-Работа с текстом (субтитры, анимация текста)

Помогу подать контент красиво

Люблю сдавать работы вовремя🔥