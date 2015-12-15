Any-zozulya

Принимаю заказы, ответственна, трудолюбива. Беру недорого + отзыв.

Меня зовут Анна Круговая, мне 24 года, моя freelance-специализация: транскрибация, копирайтинг, рерайтинг.

Являюсь соавтором и репортером проекта http://centralstadion.ru/ (сайт Центрального стадиона города Мурманска). Создала и вела свой блог на отдельной платформе.

В данный момент свободна для нового постоянного проекта - пишу грамотно, учитываю все пожелания заказчика. Соблюдаю "реальные" сроки выполнения (при необходимости могу работать и ночью).