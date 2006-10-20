Английский: технический
Компьютерные навыки:
Большой опыт программирования веб приложений на ASP.NET, Perl, PHP, ASP, VBScript и JavaScript. Хорошее знание HTML, XML, CSS.
Проектирование и разработка систем баз данных MySQL.
Большой опыт работы с С# и DotNet
Опыт разработки крупных CMS систем.
Работы:
-Система тестирования программ для программерской конторы (C#+mysql)
-Программа складского учёта с привязкой к
беларуской бухгалтерии (C#+mysql)
-Баннерная сеть (php+mysql);
-Система контроля за работой кухни и официантов
для боулинг-клуба (php+mysql)
-Складская система для французкого гипер-маркета (php+mysql)
-Портал www.qport.ru (php+postgreSQL)
Команда из 6 человек.