Английский: технический

Компьютерные навыки:

Большой опыт программирования веб приложений на ASP.NET, Perl, PHP, ASP, VBScript и JavaScript. Хорошее знание HTML, XML, CSS.

Проектирование и разработка систем баз данных MySQL.

Большой опыт работы с С# и DotNet

Опыт разработки крупных CMS систем.

Работы:

-Система тестирования программ для программерской конторы (C#+mysql)

-Программа складского учёта с привязкой к

беларуской бухгалтерии (C#+mysql)

-Баннерная сеть (php+mysql);

-Система контроля за работой кухни и официантов

для боулинг-клуба (php+mysql)

-Складская система для французкого гипер-маркета (php+mysql)

-Портал www.qport.ru (php+postgreSQL)

Команда из 6 человек.