Здравствуйте, меня зовут Аня, я создаю продающие сайты на Tilda (одностраничный, многостраничные, магазины, уникальный дизайн в Zero Block)
Этапы работы:
Брифинг.
Узнаем подробнее о вашем проекте, обговариваем концепцию и задачи сайта, учитываем ваши пожелания
Анализ конкурентов и выявление ЦА.
Определяем трафик, анализируем конкурентов
Создаем прототип
Определяемся с дизайном
Создаем верстку на Tilda
Настройка технической части сайта и прочих программ (HTTPS, SEO, CRM, домен и т.д)
Поддержка связи с Вами и после передачи сайта
Прикрепляю портфолио:
Действие аккаунта приостановлено!