Anya76330

Ани Авагян Anya76330

 
24 годаРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Здравствуйте, меня зовут Аня, я создаю продающие сайты на Tilda (одностраничный, многостраничные, магазины, уникальный дизайн в Zero Block)

Этапы работы:

 Брифинг.

Узнаем подробнее о вашем проекте, обговариваем концепцию и задачи сайта, учитываем ваши пожелания

 Анализ конкурентов и выявление ЦА.

Определяем трафик, анализируем конкурентов

Создаем прототип

 Определяемся с дизайном

 Создаем верстку на Tilda

 Настройка технической части сайта и прочих программ (HTTPS, SEO, CRM, домен и т.д)

 Поддержка связи с Вами и после передачи сайта

Прикрепляю портфолио: 

http://project3580960.tilda.ws/

Tilda