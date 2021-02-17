Здравствуйте, меня зовут Аня, я создаю продающие сайты на Tilda (одностраничный, многостраничные, магазины, уникальный дизайн в Zero Block)

Этапы работы:

Брифинг.

Узнаем подробнее о вашем проекте, обговариваем концепцию и задачи сайта, учитываем ваши пожелания

Анализ конкурентов и выявление ЦА.

Определяем трафик, анализируем конкурентов

Создаем прототип

Определяемся с дизайном

Создаем верстку на Tilda

Настройка технической части сайта и прочих программ (HTTPS, SEO, CRM, домен и т.д)

Поддержка связи с Вами и после передачи сайта

Прикрепляю портфолио:

http://project3580960.tilda.ws/