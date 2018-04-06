Тексты. Быстро, качественно, очень "вкусно".
"Сочные" тексты для социальных сетей, сайтов и лендингов. Статьи и проза. Грамотное ведение страниц в социальных сетях, модерация, мониторинг, SMM.
Добрый день, меня зовут Анна. И я копирайтер/аккаунт/сммщик.
Дипломированный специалист по рекламе, занимаюсь работой с социальными сетями с 2013 года. Год проработала в рекламном диджтл агентстве на позиции ведущего аккаунт-менеджера. Писала для социальных сетей "Боржоми Россия". Прекрасно ориентируюсь в современных медиа, умею грамотно работать с предоставленным ТЗ, ориентирована на клиента.
- Понимаю, что такое ТЗ и как с ним работать. Полностью изучаю продукт/ЦА/площадки распространения.
- Так же пишу по вижуалам и референсам. По запросу под готовый текст подберу референс для дизайнера и пропишу хештеги для сммщика.
- Ценю свое и чужое время. Вся работа выполняется в рамках дедлайна (или раньше). Правки вносятся максимально оперативно.
- Все тексты пишутся индивидуально под каждого клиента.
- Вычитываю чужие тексты, делаю рерайт.
- Знания во многих областях. В том числе: журналистика, литературное искусство, продажи, право, корейская культура и язык, техника, компьютерная графика, геймдизайн, электронные развлечения и новинки игровой индустрии.
_________________________________________________
Портфолио по работам с Боржоми Россия
_________________________________________________
На связи 24/7:
WhatsApp, Viber, Telegram — 8-915-154-86-57
Skype — killahilz
Вконтакте — https://vk.com/id9316786
Действие аккаунта приостановлено!