Тексты. Быстро, качественно, очень "вкусно".

"Сочные" тексты для социальных сетей, сайтов и лендингов. Статьи и проза. Грамотное ведение страниц в социальных сетях, модерация, мониторинг, SMM.

Добрый день, меня зовут Анна. И я копирайтер/аккаунт/сммщик.

Дипломированный специалист по рекламе, занимаюсь работой с социальными сетями с 2013 года. Год проработала в рекламном диджтл агентстве на позиции ведущего аккаунт-менеджера. Писала для социальных сетей "Боржоми Россия". Прекрасно ориентируюсь в современных медиа, умею грамотно работать с предоставленным ТЗ, ориентирована на клиента.

Понимаю, что такое ТЗ и как с ним работать. Полностью изучаю продукт/ЦА/площадки распространения.

Так же пишу по вижуалам и референсам. По запросу под готовый текст подберу референс для дизайнера и пропишу хештеги для сммщика.

Ценю свое и чужое время. Вся работа выполняется в рамках дедлайна (или раньше). Правки вносятся максимально оперативно.

Все тексты пишутся индивидуально под каждого клиента.

Вычитываю чужие тексты, делаю рерайт.

Знания во многих областях. В том числе: журналистика, литературное искусство, продажи, право, корейская культура и язык, техника, компьютерная графика, геймдизайн, электронные развлечения и новинки игровой индустрии.

Помимо копирайтинга, занимаюсь ведением страниц в социальных сетях и их продвижением. Знакома с сервисом Юскан (YouScan), занимаюсь мониторингом социальных сетей, модерацией и общением с подписчиками. Пишу ТЗ для копирайтеров/дизайнеров. Умею грамотно общаться, как с разовыми покупателями, так и с крупными клиентами.

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Портфолио по работам с Боржоми Россия

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