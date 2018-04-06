AnyaAorta

Анна AnyaAorta

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Тексты. Быстро, качественно, очень "вкусно".

"Сочные" тексты для социальных сетей, сайтов и лендингов. Статьи и проза. Грамотное ведение страниц в социальных сетях, модерация, мониторинг, SMM. 

Добрый день, меня зовут Анна. И я копирайтер/аккаунт/сммщик. 

Дипломированный специалист по рекламе, занимаюсь работой с социальными сетями с 2013 года. Год проработала в рекламном диджтл агентстве на позиции ведущего аккаунт-менеджера. Писала для социальных сетей "Боржоми Россия". Прекрасно ориентируюсь в современных медиа, умею грамотно работать с предоставленным ТЗ, ориентирована на клиента. 

  • Понимаю, что такое ТЗ и как с ним работать. Полностью изучаю продукт/ЦА/площадки распространения.
  • Так же пишу по вижуалам и референсам. По запросу под готовый текст подберу референс для дизайнера и пропишу хештеги для сммщика.
  • Ценю свое и чужое время. Вся работа выполняется в рамках дедлайна (или раньше). Правки вносятся максимально оперативно.
  • Все тексты пишутся индивидуально под каждого клиента.
  • Вычитываю чужие тексты, делаю рерайт.
  • Знания во многих областях. В том числе: журналистика, литературное искусство, продажи, право, корейская культура и язык, техника, компьютерная графика, геймдизайн, электронные развлечения и новинки игровой индустрии.
Помимо копирайтинга, занимаюсь ведением страниц в социальных сетях и их продвижением. Знакома с сервисом Юскан (YouScan), занимаюсь мониторингом социальных сетей, модерацией и общением с подписчиками. Пишу ТЗ для копирайтеров/дизайнеров. Умею грамотно общаться, как с разовыми покупателями, так и с крупными клиентами. 

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Портфолио по работам с Боржоми Россия

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