Я - начинающий фрилансер! Работаю с веб-дизайном, текстами и т.п.

На данный момент работаю на отзывы или за минимальную плату. Могу делать баннеры , чек-листы,иконки и т.п.

В плане текстов и уроков: могу писать посты в соц.сети или просто хорошие продающие тексты.Также могу преподавать(маленьким детям),несмотря на то , что мне 15 лет(средний балл в школе 9.0).