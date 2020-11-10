Создание и продвижение сайтов.

Здравствуйте. Меня зовут Анна. Мы частная команда Веб разработчиков с большим опытом работы. Готовы предложить Вам наши услуги по разработке сайта. Сделаем качественно с гарантией результата. Сделку можем заключить официально, по договору. Перед началом работы учтем все Ваши пожелания по дизайн макету. Главная наша особенность в том, что мы работаем БЕЗ предоплаты. Видите результат – оплачивайте, все очень просто. Web-приложение (WEB-сайт) получится адаптированным под все устройства и бонусом мы проанализируем Ваших конкурентов и соберем семантическое ядро по которому проведем SEO оптимизацию сайта. Конкретные планы работ мы можем расписать и Выслать Вам. В Вашем будущем WEB – приложении будут использоваться самые последние языки программирования, мы придерживаемся международным технологиях и используем их. В наши услуги входят: Разработка сайтов, Интернет-магазинов, Сайт-порталов, Соц. сетей, Продвижение сайтов, Настройка контекстной рекламы, Настройка таргетированной рекламы в Соц. Сетях, Оформление Соц. Сетей, Продвижение Соц. Сетей.