Anya_FetisoVA

Анна Солдаткина Anya_FetisoVA

 
24 годаУкраина/Днепр
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Графический дизайн.

Дизайн полиграфии и внешней рекламы. Художник-иллюстратор.

Приоритет в работе: Качество и скорость выполнения заказа.

  • разработка фирменного стиля
  • логотипа
  • рекламного образа
  • дизайн календарей
  • от рисовка логотипа, иконок, разнообразных векторных элементов
  • создание макета буклетов, листовок, флаеров, визиток и т.п.
  • открытки пригласительные
  • иллюстрации, портреты, фотоальбомы(оформление в желаемом стиле)
Индивидуальный подход к каждому клиенту, характерный дизайн, креативное решение поставленных задач. 

Выполнение задания в сжатые сроки.