Anya_FetisoVA

Анна Солдаткина Anya_FetisoVAAnya_FetisoVA
24 годаУкраина/Днепр
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Графический дизайн.
Дизайн полиграфии и внешней рекламы. Художник-иллюстратор.Приоритет в работе: Качество и скорость выполнения заказа.
- разработка фирменного стиля
- логотипа
- рекламного образа
- дизайн календарей
- от рисовка логотипа, иконок, разнообразных векторных элементов
- создание макета буклетов, листовок, флаеров, визиток и т.п.
- открытки пригласительные
- иллюстрации, портреты, фотоальбомы(оформление в желаемом стиле)
Выполнение задания в сжатые сроки.