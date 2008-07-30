Анна Ломовцева Anya_GraftAnya_Graft
46 летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Специализация:
Разработка логотипов, фирменного стиля, верстка корпоративных газет, рекламная полиграфия (каталоги, буклеты, календари, открытки и др.) - со знанием препресс.
Опыт в рекламе и графическом дизайне больше 5 лет
Ссылку на портфолио работ вышлю по запросу на e-mail
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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