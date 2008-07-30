Специализация:

Разработка логотипов, фирменного стиля, верстка корпоративных газет, рекламная полиграфия (каталоги, буклеты, календари, открытки и др.) - со знанием препресс.

Опыт в рекламе и графическом дизайне больше 5 лет

Ссылку на портфолио работ вышлю по запросу на e-mail