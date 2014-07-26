Дизайн спасет мир

Люблю дизайн и все что с ним связано. В моей голове кишит разными идеями и это хорошо)

Владею такими компьютерными программами как:

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Premiere

CorelDRAW

Логотипы

Дизайн наружной рекламы

Фирменный стиль

Дизайн полиграфической продукции

Дизайн выставочных стендов

Иллюстрация

Допечатная подготовка

Дизайн упаковок