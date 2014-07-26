Дизайн спасет мир
Люблю дизайн и все что с ним связано. В моей голове кишит разными идеями и это хорошо)
Владею такими компьютерными программами как:
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Adobe Premiere
CorelDRAW
Логотипы
Дизайн наружной рекламы
Фирменный стиль
Дизайн полиграфической продукции
Дизайн выставочных стендов
Иллюстрация
Допечатная подготовка
Дизайн упаковок
Портфолио
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