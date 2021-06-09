AnytkaZ3110

SSM-СПЕЦИАЛИСТ
Привет, я Анна珞
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Я смогу тебе помочь
Я SMM-специалист!
Делаю свою работу всегда качественно и с душой❤
Мои услуги:
Копирайтинг ( написание рекламных текстов, написание постов, контент-план для сторис и постов, шапка профиля, рекламная подача)
Дизайн: ( фото-макет, видео-макет, игры для сторис)
Визуал: (раскладка фото от 6 до 12) Продвижение: (ведение профиля, сторисмейкерство, менеджер блогера, прием заявок, разбор профиля/аудит) Сейчас действует акция
Для знакомства со мной аудит профиля БЕСПЛАТНО в дальнейшем ведение аккаунта под ключ❤
Действие аккаунта приостановлено!