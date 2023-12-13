Перепечатываю тексты
Перепечатываю тексты.
Печать текстов с книжных носителей, вывод информации с видео, аудио, фотографии и других источников.
Переживаю за каждую букву в тексте.
К работе отношусь ответственно.
Коммуникативные навыки.
Способность к непрерывному обучению.
Гибкость мышления.
Умение анализировать информацию.
Ответственность.
Усидчивость и терпение.
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$10/час
от $10от 2 дней
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