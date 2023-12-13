Перепечатываю тексты

Перепечатываю тексты.

Печать текстов с книжных носителей, вывод информации с видео, аудио, фотографии и других источников.

Переживаю за каждую букву в тексте.

К работе отношусь ответственно.

Коммуникативные навыки.

Способность к непрерывному обучению.

Гибкость мышления.

Умение анализировать информацию.

Ответственность.

Усидчивость и терпение.

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