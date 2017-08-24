Анжелика Васильева AnzhelicaAnzhelica
Меня зовут - Васильева Анжелика.
Я - веб-верстальщик.
● Образование:
- Являюсь студентом 3 курса Технического Колледжа Управления и Коммерции (ТКУиК);
- Специальность: компьютерные сети;
- Имеется удостоверение из Учебного Центра «СТАТУС», по программе «Создание и продвижение Web сайтов»;
- Имеется сертификат из Учебного Центра «АМИЛЕН», по программе «Создание сайтов на основе CMS»;
● Ищу удаленную подработку на:
- Администрирование сайта;
- Доработка сайта;
- Создание сайта с 0;
● Умения:
- Знание HTML/HTML5, CSS/CSS3;
- Навык работы с графическим пакетам Adobe Photoshop;
- Базовые знания PHP, JS;
- WordPress;
- MySQL, БД;
● Мои качества:
- Не испытываю сложностей при общении с людьми любого статуса;
- 100%-е выполнение плана;
- Не пугает монотонная работа;
- Умею работать в Windows 7, 8, 10 на профессиональном уровне;
● Опыт работы:
- Являюсь разработчиком, администратором двух сайтов:
- ООО"Высоковольтный Сервис", сайт находиться под редактированием;
- aynadesign.ru -сайт художника, дизайнера и иллюстратора;
- Работаю с телеканалом kino.tv.