Меня зовут - Васильева Анжелика.

Я - веб-верстальщик.

● Образование:

- Являюсь студентом 3 курса Технического Колледжа Управления и Коммерции (ТКУиК);

- Специальность: компьютерные сети;

- Имеется удостоверение из Учебного Центра «СТАТУС», по программе «Создание и продвижение Web сайтов»;

- Имеется сертификат из Учебного Центра «АМИЛЕН», по программе «Создание сайтов на основе CMS»;

● Ищу удаленную подработку на:

- Администрирование сайта;

- Доработка сайта;

- Создание сайта с 0;

● Умения:

- Знание HTML/HTML5, CSS/CSS3;

- Навык работы с графическим пакетам Adobe Photoshop;

- Базовые знания PHP, JS;

- WordPress;

- MySQL, БД;

● Мои качества:

- Не испытываю сложностей при общении с людьми любого статуса;

- 100%-е выполнение плана;

- Не пугает монотонная работа;

- Умею работать в Windows 7, 8, 10 на профессиональном уровне;

● Опыт работы:

- Являюсь разработчиком, администратором двух сайтов:

﻿- ООО"Высоковольтный Сервис", сайт находиться под редактированием;

﻿- aynadesign.ru -сайт художника, дизайнера и иллюстратора;

- Работаю с телеканалом kino.tv.