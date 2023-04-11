Анжелика Макарова Anzhelika_m_rAnzhelika_m_r
Меня зовут Анжелика, я - дизайнер инфографики для маркетплейсов Wildberries и Ozon.
Создам индивидуальную инфографику Вашего товара, которая поможет выделить его среди конкурентов!
Стоимость
?? главная карточка товара - 250?
?? последующие карточки этого товара - 200?
?? 2 круга правок - бесплатно, последующие - 50? один круг
?? замена фото товара БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ИНФОГРАФИКИ-150?
?? скидка 10% при единовременном заказе от 20 карточек
?? заказ выполняется по предоплате 50%
Что требуется от Вас?
?? Техническое задание (что Вы хотите получить, цветовая гамма, преимущества Вашего товара, пожелания);
?? Фото Вашего товара в хорошем качестве (формат PNG или JPEG);
?? Основные преимущества Вашего товара;
?? Примеры инфографики, которая Вам нравится (если такие есть);
Срок выполнения работы
?? 1-2 рабочих дня (зависит от количества и сложности работы)
??По всем вопросам и для заказа писать:
telegram @anzhelika_m_r
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