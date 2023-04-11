Меня зовут Анжелика, я - дизайнер инфографики для маркетплейсов Wildberries и Ozon.

Создам индивидуальную инфографику Вашего товара, которая поможет выделить его среди конкурентов!

Стоимость

?? главная карточка товара - 250?

?? последующие карточки этого товара - 200?

?? 2 круга правок - бесплатно, последующие - 50? один круг

?? замена фото товара БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ИНФОГРАФИКИ-150?

?? скидка 10% при единовременном заказе от 20 карточек

?? заказ выполняется по предоплате 50%

Что требуется от Вас?

?? Техническое задание (что Вы хотите получить, цветовая гамма, преимущества Вашего товара, пожелания);

?? Фото Вашего товара в хорошем качестве (формат PNG или JPEG);

?? Основные преимущества Вашего товара;

?? Примеры инфографики, которая Вам нравится (если такие есть);

Срок выполнения работы

?? 1-2 рабочих дня (зависит от количества и сложности работы)

??По всем вопросам и для заказа писать:

telegram @anzhelika_m_r