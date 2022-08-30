Карточки товаров

Доброго дня) Вижу, что у всех прописан опыт работы в обязательном порядке... но я все же рискну. Разрешите представиться. Меня зовут Анжела, опыта в создании карточек товара, к сожалению, у меня нет, но есть огромное желание и возможность попробовать. Основы и азы я знаю, т.к прошла несколько онлайн семинаров и марафонов, в реальной жизни достаточно творческий человек, понимаю, что рисовать карандашом и в граф. редакторе -это разные вещи, но тем не менее и Пикассо, не всегда был великим) Ответственно подхожу к поставленным задачам, учту все ваши вкусы и пожелания)