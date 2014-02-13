ApPosum

Александр ApPosum

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Iglar
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Вёрстка сайта
Webasyst
Спасибо Александру за интересный проект! Как заказчика могу охарактеризовать его только с положительной стороны: четкое ТЗ, постоянная связь, моментальная оплата, приятное общение!
Всё выполнено в срок и очень быстро..Ответственный исполнитель.. Буду работать с вами в дальнейшем. Благодарю за работу...
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nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
$200
10 баллов
11 лет назад
Сайт строительной компании
Приятно работать с Александром. Оплата и помощь в работе на первом месте. Спасибо. С удовольствием продолжу сотрудничество. Рекомендую!
Работа выполнена в полной мере. Очень качественно и достаточно быстро по срокам. Благодарю за работу. Будем работать дальше.
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JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Вёрстка шаблона из psd
Joomla
Работа была приятной. Александр хороший заказчик, выполняющий все свои обязательства.
Работа выполнена в срок и очень качественно....Буду в дальнейшем работать с этим исполнителем. Благодарю за выполненную работу..
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JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Сайт юридических консультаций
Приятно было работать! Четкое ТЗ и своевременная оплата.
Проект выполнен успешно а главное в срок...Буду продолжать сотрудничество и в дальнейшем. Спасибо за работу.
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newiy
Ирина 
42 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Логотип
Очередной успешный проект с Александром. Всем продолжаю рекомендовать
Всё выполнено в срок и очень качественно. Будем работать в дальнейшем. Спасибо вам.
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