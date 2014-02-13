Нужен дизайнер для создания оформления группы и товаров в Вконтакте , так же оформления инсталендинга с товарами в инстаграмм .
- Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
Задача сверстать и натянуть PSD заготовку на HostCMS. В PSD только главная. Задача сделать витрину товаров без функции покупки товара и без корзины, Выкладка товара, карточка товара (Фото и описание). Карточка товара как и ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно PSD макет сверстать и натянуть на Wordpress. Страница с новостями , просто текстовая, и фото альбом... Оплата PayPal.HTML-верстка14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно сверстать из psd шаблон для сайта под Webasyst..Так же написать под него модуль калькулятора расчёта услуг ремонта, строительства и так далее..... За калькулятор оплата отдельная, указываю цену только за верстку.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется нарисовать дизайн для сайта визитки строительной компании...Креатив приветствуется...Завершен11 лет назад
- $100
Нужно написать модуль платных консультаций под WP или Joomla. Что бы было понятно о чем речь то примерно вот так http://pravoved.ru/newquestion-contracted/ http://pravoved.ru/newdocument . Что бы можно было подключить разные платёжки и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Задача сделать сайт юридических консультаций по техническому заданию.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Задача сверстать шаблон под joomla или cms на ваше усмотрение для удобного управления графическим и видео контентомHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Задача нарисовать логотип для студии организации праздниковЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется нарисовать дизайн для сайта студи по организации праздников и торжеств, фото и видео съемки...Завершен11 лет назад
- $500
Требуется нарисовать дизайн а так же сверстать этот дизайн под Bitrix Малый бизнес а так же переверстать дизайн на bitrix Мобильное приложение....Интернет-магазины29 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день уважаемые ВебЛансеры. Требуется нарисовать дизайн для Юридического сайта визитки..Строгий но со вкусом...Готов выслушать ваши предложения и пожеланияДизайн сайтов49 заявокЗакрыт12 лет назад