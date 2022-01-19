Портфолио
- Facebook post 4 English Monsters [Тестовое задани]17 просмотров
- Визуализация спальни20 просмотров
- Визуализация кухни по чертежу23 просмотра
- Анимационный текст [тестовое задание]27 просмотров
- Crypto Landing [тестовое задание]30 просмотров
- CorePunk “Guild management” v2 FullScreen [MMORPG]59 просмотров
- Предметная ретушь "Одежда" [тестовое задание]43 просмотра
- Предметная ретушь "Обувь" [тестовое задание]36 просмотров
- Game UI/UX Designer (Тестовое задание)66 просмотров
- Кит почти проглотил каякеров (YouTube Превью)40 просмотров