.Net Developer

3 года коммерческого опыта работы с .Net. За это время у меня была возможность работать с рядом технологий, включая C#, JavaScript, ASP.NET, EntityFramework, LINQ, SQL, PostgreSQL, jQuery, Bootstrap, HTML, CSS, ASP.NET MVC, .NET Core. , .NET Framework, Unity, RabbitMQ и API. В основном я занимаюсь веб-проектами, но у меня также есть опыт создания игр (Unity) и разработки настольных приложений (WPF). Мои навыки в этих областях позволяют мне реализовывать проекты, которые являются одновременно функциональными и визуально привлекательными. У меня сильная страсть к программированию, и я всегда стремлюсь осваивать новые навыки и технологии. Я стремлюсь к качественной работе и стремлюсь превзойти ожидания моих клиентов. Мои коммуникативные навыки и способность работать совместно с другими людьми позволяют мне эффективно работать в команде. Спасибо, что нашли время, чтобы прочитать мой профиль. Я очень рад возможности работать с вами и поделиться своими навыками и опытом с вашим проектом.