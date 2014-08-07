Закончила в 2013 году политехнический университет по специальности "Компьютерная механика". Сейчас получаю второе образование о специальности "Журналистика".

Увлекаюсь техникой, физикой, классической литературой, историей, психологией взаимоотношений, культурами различных народов. Я разносторонний человек, люблю учиться и открывать что-то новое для себя.

Личные качества: работоспособность, порядочность, ответственность, умение принимать решения, находить компромисс в конфликтных ситуациях, толерантность, аккуратность, внимательность.