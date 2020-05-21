Стильный Дизайн для вас и вашего бизнеса

О себе:

Привет. Меня зовут Артур, мне 28 лет и я Web-дизайнер. В профессии с 2018 года. Люблю планировать свое время и проектировать сайты, сервисы, мобильные приложения. Имею художественное образование. Постоянно развиваюсь в мире digital-design. На данный момент прохожу двух годовой курс по повышению квалификации в университете «Среда Обучения».

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Макет предоставляю в формате "fig". Для открытия и просмотра файла вам всего лишь нужен интернет на компьютере. Также для выполнения поставленной задачи понадобится подробный ТЗ .

Мои принципы :

Следую принципу качественной работы и сдачи её в срок. Если взялся за проект доведу до конца, соблюдая пожелания и интересы бизнеса заказчика. Предпочитаю конкретные задачи поставленные перед дизайном.

Гарантирую:

· Соблюдение сроков.

· Работу на совесть.

· Разумные цены.

· Постоянный online.

· Доброжелательность и конструктивный подход к делу.

· Ответ на письма и сообщения.

· Отчет о этапах работы над проектом.

Как работаю:

Подробно изучаю ТЗ и сферу бизнеса.

После просмотра задания и обсуждения вопросов — озвучиваю цену и сроки.

Исследую конкурентов выявляю сильные и слабые стороны дизайна, анализирую целевую аудиторию.

Подбираю материалы для работы

На основе полученных данных делаю кликабельный прототип и высылаю вам на утверждение.

Прототип - это не дизайн и ни в коем случае не завершенный макет. Прототип создается для построения логики и структуры продукта. Для вас это бесплатно.

Далее приступаю к дизайну и детализации макета.

После 100% оплаты высылаю файл.

Все правки включены в стоимость.

Если правки ухудшают дизайн, я дам свои комментарии.

Способы оплаты:

·WebMoney (WMZ, WMR).

Яндекс Деньги.

Сбербанк Online

Дизайн сайтов

·Дизайн главной страницы от 150$

·Мобильная / планшетная версии дизайна 100$

·Внутренние страницы дизайн от 20$/шт

·Баннер 10$

·Логотип от 100$

Что жду от Вас:

Подробное ТЗ, в которое входит информация о сфере бизнеса, УТП, информация о целевой аудитории, брендбук (если имеется). Ссылки на сайты конкурентов. Примеры сайтов, которые нравятся и примеры сайтов, которые не нравятся с коротким описанием почему. Так же понадобится описание обязательных блоков, наличие текста и контента. Подробная информация поможет создать качественный продукт, который будет полезен для клиентов и для бизнеса.

При отсутствии вашего ТЗ вышлю БРИФ.

Мои контакты:

+7 977 105 43 12

[email protected]

Бонусы:

Бесплатный прототип.

При необходимости предоставление лицензии на материалы с freepik.com