О себе:
Привет. Меня зовут Артур, мне 28 лет и я Web-дизайнер. В профессии с 2018 года. Люблю планировать свое время и проектировать сайты, сервисы, мобильные приложения. Имею художественное образование. Постоянно развиваюсь в мире digital-design. На данный момент прохожу двух годовой курс по повышению квалификации в университете «Среда Обучения».
О работе:
Работаю по предоплате 50%. Макет предоставляю в формате "fig". Для открытия и просмотра файла вам всего лишь нужен интернет на компьютере. Также для выполнения поставленной задачи понадобится подробный ТЗ .
Мои принципы :
Следую принципу качественной работы и сдачи её в срок. Если взялся за проект доведу до конца, соблюдая пожелания и интересы бизнеса заказчика. Предпочитаю конкретные задачи поставленные перед дизайном.
Гарантирую:
· Соблюдение сроков.
· Работу на совесть.
· Разумные цены.
· Постоянный online.
· Доброжелательность и конструктивный подход к делу.
· Ответ на письма и сообщения.
· Отчет о этапах работы над проектом.
Как работаю:
Подробно изучаю ТЗ и сферу бизнеса.
После просмотра задания и обсуждения вопросов — озвучиваю цену и сроки.
Исследую конкурентов выявляю сильные и слабые стороны дизайна, анализирую целевую аудиторию.
Подбираю материалы для работы
На основе полученных данных делаю кликабельный прототип и высылаю вам на утверждение.
Прототип - это не дизайн и ни в коем случае не завершенный макет. Прототип создается для построения логики и структуры продукта. Для вас это бесплатно.
Далее приступаю к дизайну и детализации макета.
После 100% оплаты высылаю файл.
Все правки включены в стоимость.
Если правки ухудшают дизайн, я дам свои комментарии.
Способы оплаты:
·WebMoney (WMZ, WMR).
Яндекс Деньги.
Сбербанк Online
Дизайн сайтов
·Дизайн главной страницы от 150$
·Мобильная / планшетная версии дизайна 100$
·Внутренние страницы дизайн от 20$/шт
·Баннер 10$
·Логотип от 100$
Что жду от Вас:
Подробное ТЗ, в которое входит информация о сфере бизнеса, УТП, информация о целевой аудитории, брендбук (если имеется). Ссылки на сайты конкурентов. Примеры сайтов, которые нравятся и примеры сайтов, которые не нравятся с коротким описанием почему. Так же понадобится описание обязательных блоков, наличие текста и контента. Подробная информация поможет создать качественный продукт, который будет полезен для клиентов и для бизнеса.
При отсутствии вашего ТЗ вышлю БРИФ.
Мои контакты:
+7 977 105 43 12
Бонусы:
Бесплатный прототип.
При необходимости предоставление лицензии на материалы с freepik.com
Портфолио
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