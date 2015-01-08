Работа с текстами

Январь 2014 — по настоящее время (1 год )удаленная работа в интернет-магазине

копирайтер

работа по наполнению сайта рекламными и информационными текстами, разработка PR компании магазина, продвижение сайта в соц.сетях.

Май 1995 — Январь 2010

14 лет 9 месяцев

Донецкая телекомпания "2х2"; АТВ (Артемовское TV); "Заказ" (TV Артемовск)

Редактор службы новостей/сотрудник рекламного отдела/автор и режиссер творческих программ/ведущая

Написание новостийных сюжетов, обеспечение редакции оперативной информацией и другими материалами; выезд на место для освещения события,осуществление сбора оперативной информации на месте события, подготовка вопросов для запланированных интервью, встреча с интервьюируемыми. Разработка и воплощение в жизнь рекламных роликов. Участие в телевизионных программах и передачах в качестве ведущей, позже разработка авторских программ и проведение процесса работы от "задумки" до подготовки программы "под ключ".

Ноябрь 2006 — Январь 2008

1 год 3 месяца

Издательский дом "Городец"

Москва, gorodets.ru/

пиар-менеджер

Организация и управление рекламной деятельности издательства, что включало в себя работу по связям с общественностью; тесный контакт со СМИ; планирование и координирование работ, связаных с проведением рекламных компаний; разработка рекламных текстов, слоганов, буклетов; организация и проведение книжных ярмарок.

Обо мне:

Роботоспособная, ответственная, легкообучаемая, коммуникабельна, критиковосприимчива.