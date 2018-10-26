Владимир, 30 лет. Пишу качественно копирайт и рерайт. Опыт работы в данной сфере более 7 лет.

Образование:

2005-2011 г.г. – Хакасский государственный университет, специальность - география (магистратура)

Опыт работы:

2009-2011 г.г. – Написание научных текстов для публикации географического сборника статей.

2012-2017 г.г. – Удалённая работа на бирже копирайтинга

Дополнительно:

Работаю над текстом до тех пор, пока не посчитаю, что он идеален. Могу задерживаться на работе. Отлично лажу с коллегами и начальством вне зависимости от их характера. Увлекаюсь ретро фильмами, историей, географией, спортом (футболом, шахматами). Могу писать тексты на любую тематику, хотя мебель, туризм, строительство, ремонт и интерьер – это основные темы, с которыми мне приходится ежедневно работать на одной из бирж копирайтинга в рунете.

Пишу тексты для сайтов и журналов. Разрабатываю коммерческие предложения, информационные тексты, новости, слоганы. Не пишу сценарии и речи.