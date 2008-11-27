Aposti

Serzh Pron Aposti

 
41 годРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Профессиональным дизайном и графикой занимаюсь уже более 4 лет, до этого еще 2 года в статусе любителя. Главное правило при работе над каждым новым заказом - индивидуальность клиента и его пожеланий.

e-mail: [email protected]

icq: 512890

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