Профессиональным дизайном и графикой занимаюсь уже более 4 лет, до этого еще 2 года в статусе любителя. Главное правило при работе над каждым новым заказом - индивидуальность клиента и его пожеланий.
e-mail: [email protected]
icq: 512890
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Портфолио
- После обработки126 просмотров
- До обработки153 просмотра
- Рисунок176 просмотров
- Логототип дизайнерской студии.151 просмотр
- Мс147 просмотров
- Тематическое146 просмотров
- Календарь135 просмотров
- ФС цветочного салона.245 просмотров
- Главная страница157 просмотров
- ФС автопрокат.145 просмотров
- Новогодние иконки176 просмотров
- Инкоки (тематические)240 просмотров