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Эльдар
ApplePo
ApplePo
38 лет
Россия
/
Москва
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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Буклет
$50
Буклет для Микаилова Эльдара
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1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Алиция
alissia-S
43 года
Украина
13 лет в сервисе
Была
7 дней назад
137 отзывов
$50
10 баллов
10 лет назад
Буклет
Было приятно сотрудничать, надежный, ответственный заказчик. Рекомендую!
Заказывал Буклет. Буклет получился замечательным. Лучше чем я ожидал. Рекомендую.
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