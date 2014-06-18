ApplePo

Эльдар ApplePo

 
38 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alissia-S
Алиция 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 дней назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Буклет
Было приятно сотрудничать, надежный, ответственный заказчик. Рекомендую!
Заказывал Буклет. Буклет получился замечательным. Лучше чем я ожидал. Рекомендую.
Ответный отзыв